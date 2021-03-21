Штурм Офиса президента Украины – это политическая провокация, которую создали политические оппоненты власти. Об этом 21 марта заявил советник главы ОП Михаил Подоляк

"Зеленский - лох!" Радикалы напали на Офис президента Украины © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

От фейерверков, запущенных националистами, вспыхнули пожары на первом и втором этажах здания, а также на чердаке.

По словам Михаила Подоляка, эта провокация не получила тех дивидендов, на которые рассчитывали противники действующей власти.

«Концепция президента Владимира Зеленского очень простая: если люди хотят выйти и что-то сказать — пожалуйста, выходите и говорите. Это было и 27 февраля, на первой акции, это было и раньше. Нет причин, чтобы разгонять людей или что-то запрещать», — сказал Подоляк.

По словам начальника Управления госохраны Сергея Рудя, силовики выполнили поставленные задачи и не допустили человеческих жертв.

«Оценка этим событиям будет дана отдельно. Все материалы — фото, видеофиксация — будут предоставлены Управлением государственной охраны правоохранительным органам для того, чтобы провести оперативные действия и чтобы виновные были наказаны», — сказал он.

За совершение противоправных действий — разбитие стекла на дверях здания Офиса президента — задержан уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, участник боевых действий в Донбассе и событий на Майдане 2014 года, член «Правого сектора»* Владислав Стафийчук.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что экс-президент Петр Порошенко является «заинтересованным лицом» в беспорядках на Банковой улице в Киеве. В партии «Евросолидарность» эти обвинения опровергли.