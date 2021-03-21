Политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего российского президента Владимира Путина «убийцей»

«Истерика от бессилия»: Байден заявил, что считает Путина «убийцей» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По его мнению, произносить слово «убийца» имеет право только суд.

«Если он хотел закладывать такой контекст уголовный, то, очевидно, ему следовало бы как-то опираться на судебные решения. Если он следует некой логике, что они расходятся с президентом Путиным в части каких-то идеологических вещей, то есть «Путин — убийца некой идеологии» или еще что-то, не знаю, рыбу ловит и убивает ее, тогда это требует разъяснений», — добавил политтехнолог.

Он отметил, что когда Байден позволяет себе такое говорить, он фактически наносит оскорбление всем людям, которые голосовали за президента Путина.

«И он наносит оскорбление тем людям, которые в мире считают, что Путин является популярным политиком, что он делает многие вещи правильно, и уже тогда это касается сотен миллионов людей. Вот в чем ошибка господина Байдена. Так что думаю, что за этим «а» он должен сказать все-таки «б», иначе это просто подрыв института президентства в Соединенных Штатах», — заключил Баширов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.