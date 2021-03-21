«У нас (США и РФ — ред.) отношения и так на очень низком доверительном уровне, так что испортить их уже сложно. На мой взгляд, это была ошибка президента Соединенных Штатов, потому что надо было ему самому начинать этот разговор и объяснять, а не мяться и говорить «да, считаю», потому что это все-таки требует разъяснений, иначе это выглядит как в угоду определенным западным настроениям. И то, что наш президент предложил об этом поговорить, на самом деле для господина Байдена очень хороший выход из ситуации, потому что недоумение это вызвало не только у нас, это вызвало недоумение во всем мире», — сказал Баширов.
По его мнению, произносить слово «убийца» имеет право только суд.
«Если он хотел закладывать такой контекст уголовный, то, очевидно, ему следовало бы как-то опираться на судебные решения. Если он следует некой логике, что они расходятся с президентом Путиным в части каких-то идеологических вещей, то есть «Путин — убийца некой идеологии» или еще что-то, не знаю, рыбу ловит и убивает ее, тогда это требует разъяснений», — добавил политтехнолог.
Он отметил, что когда Байден позволяет себе такое говорить, он фактически наносит оскорбление всем людям, которые голосовали за президента Путина.
«И он наносит оскорбление тем людям, которые в мире считают, что Путин является популярным политиком, что он делает многие вещи правильно, и уже тогда это касается сотен миллионов людей. Вот в чем ошибка господина Байдена. Так что думаю, что за этим «а» он должен сказать все-таки «б», иначе это просто подрыв института президентства в Соединенных Штатах», — заключил Баширов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.