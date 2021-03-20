Патронат США над Украиной — это временная история, которая завершится через несколько лет в результате распространения цифровых валют и массового перехода на новые энергетические технологии, убежден политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Марат, на днях президент США Джо Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Как думаете, это уже пик обострения российско-американских отношений или им есть еще куда ухудшаться?

— У нас отношения и так на очень низком доверительном уровне, так что испортить их уже сложно. На мой взгляд, это была ошибка президента Соединенных Штатов, потому что надо было ему самому начинать этот разговор и объяснять, а не мяться и говорить «да, считаю», потому что это все-таки требует разъяснений, иначе это выглядит как в угоду определенным западным настроениям. И то, что наш президент предложил об этом поговорить, на самом деле для господина Байдена очень хороший выход из ситуации, потому что недоумение это вызвало не только у нас, это вызвало недоумение во всем мире.

Произносить это слово имеет право только суд. Если он хотел закладывать такой контекст уголовный, то, очевидно, ему следовало бы как-то опираться на судебные решения. Если он следует некой логике, что они расходятся с президентом Путиным в части каких-то идеологических вещей, то есть «Путин — убийца некой идеологии» или еще что-то, не знаю, рыбу ловит и убивает ее, тогда это требует разъяснений.

И очень важный момент: когда Байден позволяет себе такое говорить, он фактически наносит оскорбление всем людям, которые голосовали за президента Путина, а это десятки миллионов людей. И он наносит оскорбление тем людям, которые в мире считают, что Путин является популярным политиком, что он делает многие вещи правильно, и уже тогда это касается сотен миллионов людей. Вот в чем ошибка господина Байдена. Так что думаю, что за этим «а» он должен сказать все-таки «б», иначе это просто подрыв института президентства в Соединенных Штатах.

Диктатура Байдена возвращается. Украинские политики ждут с нетерпением © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Вы вот упомянули предложение Путина переговорить, также он в целом иронично отреагировал на слова Байдена, из-за чего ряд экспертов отметили несоразмерность ответа прозвучавшему заявлению. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия теперь будет исходить из того, что Байден не хочет налаживать отношения. Следует ли ждать, что после этого высказывания последуют какие-то ответные заявления и действия, или Россия все-таки будет пытаться и дальше выруливать диалог в приемлемое русло?

— Мы с вами уже увидели реакцию российских властей, которая заключалась в том, что был отозван для консультаций в Москву посол России в Соединенных Штатах господин [Анатолий] Антонов. И сейчас глубина вот этого недопонимания со стороны российских властей будет измеряться тем сроком, который господин Антонов будет находиться в Москве: если он приедет на пару дней, значит, это одна степень, если он задержится тут на пару недель, то это будет, конечно, демонстрировать, что мы в общем выражаем такую крайнюю степень раздражения и неприятия этого заявления.

Повлияет ли это на стратегические контакты? Мы понимаем, что в любом случае между двумя ядерными державами останется канал общения в части ядерной безопасности. Мы точно понимаем, что будет обмен в части борьбы с терроризмом. Ну а какие-то другие каналы информационные, конечно, будут подзасушены, потому что, еще раз повторюсь, нельзя сказать «а» и делать вид, что ничего не было произнесено.

- Политолог Владимир Корнилов считает, что подобным заявлением Байден окончательно развеял иллюзии российского руководства о возможности конструктивного диалога и тем самым развязал Москве руки по целому ряду внешнеполитических направлений, в том числе на украинском направлении. Может ли Россия действительно воспользоваться этими развязанными руками?

Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Другой вопрос, что мы стоим на позиции того, что мы не дадим в обиду ни граждан РФ, которые живут на территории Крыма и двух народных республик, и мы не дадим в обиду вообще Русский мир. Но эта позиция была заявлена еще в 2014 году — тут ничего нового мы с вами не услышали, в частности, во вчерашнем заявлении президента, когда он комментировал эту дату, что семь лет как состоялся референдум и Крым принял решение возвращаться в Россию.

- А могут ли США со своей стороны сказать это самое «б» и спровоцировать Украину на широкомасштабный конфликт с Россией, о чем все говорят в контексте обострения в Донбассе?

— Нет, я не верю в это, потому что украинские военные очень четко себе представляют, к чему это приведет — к еще большему военному поражению, нежели то, что произошло летом 2014 года. Они в конечном итоге потеряют территории до Днепра, и Украина тогда будет разделена по Днепру.

- Говоря о сегодняшней зависимости Украины от США, эксперты зачастую ссылаются на неопытность президента Владимира Зеленского как политика, но насколько вообще опытность принципиальна для президента страны, которая находится под контролем другого государства? Был ли у Зеленского шанс создать иной внешнеполитический фон для Украины?

Россия — враг, Украина — инструмент. Что значат слова Байдена о «возвращении США» © REUTERS, Jonathan Ernst

С другой стороны, на Украине Соединенные Штаты столкнулись с очень многими проблемами из-за того, что все-таки эта культурная связь славянских народов очень сильная. Очень многие же люди, которые живут на Украине, имеют родственников в России и Белоруссии, а те, кто живет в Белоруссии, — в России и на Украине, и то же касается людей, которые являются гражданами России, и у них есть родственники на Украине. И эти люди не ссорятся, они, может, редко могут друг к другу приезжать, но эти связи поддерживаются русским языком, религиозными организациями. Я уже молчу о том, что для людей, которые занимаются поп-культурой, вообще границ нет — они свободно ездят по всем трем государствам и выступают свободно. Вот это тяжело разрушить, это проблема для Соединенных Штатов.

- Насколько это важный фактор в плане обретения Украиной субъектности?

— Вы знаете, субъектность-то у нее сохраняется, мы же говорим о том, что введено некое внешнее управление, но и это бесконечно тоже продолжаться не может. Это не может продолжаться по одной простой причине: потому что, вводя внешнее управление, вы в конечном итоге берете на себя ответственность за управление многими экономическими и социальными процессами, и вам тогда нужно здесь создавать протекторат и включать бюджет Украины в бюджет США. Но это невозможно, это огромная страна — там 40 с лишним миллионов человек.

Так что это история конечная, шаг за шагом этот патронат будет разрушаться. Я думаю, что реально еще лет пять-семь эта история будет продолжаться, а потом в общем-то Соединенные Штаты потеряют интерес.

Симуляция «незалежности»: зачем Киев так активно клянется в верности США © пресс-служба президента Украины - То есть это даже не зависит от усилий Украины и ее элит? Это такой саморегулирующийся процесс?

— Этот процесс случится, исходя из двух очень важных факторов. Фактор первый: мы с вами видим, что появляются цифровые валюты и они фактически снимают зонтик доминирования расчетов в долларах. На сегодняшний день все санкционное давление построено ведь только на том, что вы рассчитываетесь в долларах и эти расчеты идут через корсчета американских банков. Расчет в цифровых валютах этого посредника в виде американских банков ликвидирует, поэтому у них исчезает этот рычаг.

И история вторая — это переход на новые энергетические технологии. Мы видим, что в этой централизованной истории в виде той же газотранспортной системы, например «Газпрома», это работает, когда у вас труба проложена из России в Европу. Но вы не можете проложить трубу из Сибири, например, в Юго-Восточную Азию — вы ее туда везете танкерами, и эта дискретность и более мощные источники энергии создают совершенно другие экономики.

Поэтому два этих фактора и разрушат монополию Соединенных Штатов, которую они создали в середине прошлого века.