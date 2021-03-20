Украина — это ресурс войны с Россией, который создали, чтобы чужими руками воевать против РФ. Это не значит, что оттуда пойдут танки, ситуация гораздо страшнее. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Россия должна равняться на Израиль в вопросе реагирования на террористические угрозы © Twitter, Александр Жилин

Специалист отметил, что американцы и представители НАТО в свое время организовали на Яворовском полигоне во Львовской области центр подготовки специалистов для проведения разного рода операций — терактов, что может быть очень опасно, так как довольно трудно отличить русского от украинца.

«Я говорил еще два года назад, что с Украины начало сквозить терроризмом и с этим надо что-то делать. Вот представляете, сколько с момента открытия этого центра подготовлено уже специалистов для проведения терактов, провокаций и т.д.? Я, когда служил во Львове в советские времена, был на этом полигоне — шикарно обустроенный, и сейчас там хозяйничают американцы. На территорию этого центра, как рассказали мне мои бывшие сослуживцы, даже президенту Украины запрещено приезжать — совершенно секретный объект», — указал Жилин.

Таким образом, надо честно и откровенно говорить, что в данном случае речь идет о войне против России, и этот плацдарм должен соответствующим образом рассматриваться, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.