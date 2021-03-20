Ранее сотрудники ФСБ задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского радикального неонацистского сообщества «М.К.У». По версии следствия, подозреваемые нападали на граждан, снимали это на камеру телефона и затем выкладывали в интернет. Также было множество эпизодов, подтверждающих, что спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории РФ, связанные с похищениями и убийствами людей.
Специалист отметил, что американцы и представители НАТО в свое время организовали на Яворовском полигоне во Львовской области центр подготовки специалистов для проведения разного рода операций — терактов, что может быть очень опасно, так как довольно трудно отличить русского от украинца.
«Я говорил еще два года назад, что с Украины начало сквозить терроризмом и с этим надо что-то делать. Вот представляете, сколько с момента открытия этого центра подготовлено уже специалистов для проведения терактов, провокаций и т.д.? Я, когда служил во Львове в советские времена, был на этом полигоне — шикарно обустроенный, и сейчас там хозяйничают американцы. На территорию этого центра, как рассказали мне мои бывшие сослуживцы, даже президенту Украины запрещено приезжать — совершенно секретный объект», — указал Жилин.
Таким образом, надо честно и откровенно говорить, что в данном случае речь идет о войне против России, и этот плацдарм должен соответствующим образом рассматриваться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.