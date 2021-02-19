Россия должна четко предупредить США и часть государств, входящих в состав НАТО, о последствиях взращивания на Украине террористов и «сокрушительном ответе» Москвы, заявил военный эксперт Александр Жилин

«Маньяки. Культ убийц»: последователей украинских неонацистов поймали в Воронеже © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк Жилин рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В четверг, 18 февраля, сотрудники ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и СК России пресекли в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы «Маньяки. Культ убийц» (МКУ), причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

В конце прошлого года ФСБ пресекла попытку вооруженного пересечения российско-украинской границы. Как выяснилось позднее, это произошло при проведении специальной операции оперативно-боевым отделом Службы безопасности Украины (СБУ) и подразделением Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью захвата являлся ополченец Денис Харитонов.

По данным российских спецслужб, участвовавшие в похищении диверсанты состояли в бригаде радикального националиста Дениса Сокура, связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины, которое является частью преступной группировки контрабандиста Сергея Семенникова по прозвищу Жаба.

В июле 2020 года ее членов поймали при попытке похищения ополченца ДНР Романа Волянюка.

- Александр, как вы считаете, почему в последнее время возросла активность спецслужб Украины на территории России? Что это: попытка устрашения, подрывная деятельность, война?

— Украина — это ресурс войны с Россией, который создали, чтобы чужими руками воевать против РФ. Это не значит, что оттуда пойдут танки, там ситуация гораздо страшнее.

Американцы и представители НАТО, и об этом многократно говорилось, в свое время организовали на Яворовском полигоне во Львовской области центр подготовки специалистов для проведения разного рода операций — терактов и т.д. Принцип очень простой: с терроризмом очень сложно бороться. Конечно, Федеральная служба безопасности России работает 25 часов в сутки, но сложности большие в каком плане — их не так просто идентифицировать. Это фактически один народ, и угроза весьма и весьма серьезная.

Я говорил еще два года назад, что с Украины начало сквозить терроризмом и с этим надо что-то делать. Вот представляете, сколько с момента открытия этого центра подготовлено уже специалистов для проведения терактов, провокаций и т.д.? Я, когда служил во Львове в советские времена, был на этом полигоне — шикарно обустроенный, и сейчас там хозяйничают американцы. На территорию этого центра, как рассказали мне мои бывшие сослуживцы, даже президенту Украины запрещено приезжать — совершенно секретный объект.

Таким образом, надо честно и откровенно говорить, что в данном случае речь идет о войне против России, и этот плацдарм должен соответствующим образом рассматриваться.

Как спецслужбы Украины ведут необъявленную войну внутри России © скриншот видео МВД Украины - Как часть военной операции? Что должна сделать Россия для ее пресечения?

— Я думаю, что было бы здорово, если бы Россия взяла на вооружение тактику и стратегию поведения Израиля в подобного рода ситуациях. Когда даже на стадии замышления каких-то неприятностей против Израиля принимаются предупреждающие меры. Я не призываю бомбить Украину, никоим образом, но можно использовать другие рычаги и делать такие предупреждения, которые бы дошли даже до клоуна, что все очень серьезно и что, если, не дай бог, что-то произойдет — ответ будет сокрушительный.

В свое время [президент РФ Владимир] Путин, кстати, сделал такое заявление перед Олимпиадой. Он очень жестко сказал: если что-то, не дай бог, произойдет, пожалеете, что родились на свет. Это не цитата, конечно, но смысл такой. Поэтому в данном случае, мне думается, хорошо бы проводить такую политику.

И тут еще момент. К сожалению, у значительной части граждан нашей страны отсутствует бдительность, а в условиях гибридной войны, которая ведется против России с территории не только Украины, но и других наших бывших союзников, нужно все-таки быть бдительными. Если, условно говоря, у вас в подъезде появляются какие-то непонятные люди, если вы видите, что в вашем многоэтажном доме в подвал загружают какие-то мешки, не поленитесь позвонить участковому и дежурному Федеральной службы безопасности. Мы должны все-таки своим спецслужбам в этом плане помогать, потому что у ребят нагрузка колоссальная.

- Следует ли российским властям на государственном уровне продвигать эту идею бдительности? Или это чревато бурной реакцией?

— Я думаю, что стоит. Я и власть понимаю, конечно, тут очень тонкий момент, чтобы не спровоцировать панику, с одной стороны, но с другой, не надо ничего выдумывать — надо взять израильские методички и фактически по ним работать. Страна живет в условиях террористической угрозы с первого дня своего существования. Я бывал в Израиле, там все организовано: если, не дай бог, что, там полиция как из под земли вырастает. Поэтому мы же не на Марсе живем — все отработано до нас, надо просто грамотно использовать.

- Справедливости ради стоит отметить, что продвинуть эту идею — чуть что — звонить куда следует, будет довольно сложно, учитывая уровень доверия населения к правоохранителям и силовикам.

— Это стопроцентная правда. Что касается Росгвардии, полиции и т.д. — да, там есть вопросы, и отношение граждан, к сожалению, деликатно скажем, не самое лучшее. Но хорошо бы нашим людям объяснить, что ФСБ — это такая структура, которая занимается не преследованием кого-то, а подразделения которой занимаются контрразведкой, противостоят работе против России спецслужб и террористов.

И не надо приписывать ребятам ФСБ какую-то политическую подоплеку, что они такие или сякие. Они работают так, как могут. Специальные службы — это инструмент в руках всех ветвей власти, которые используют этот инструмент по своему усмотрению. То есть какие, условно, могут быть претензии к ножу, которым кого-то зарезали? Вот этот абсурд надо как-то развеять, потому что, если есть какие-то претензии, обращайтесь к депутатам, президенту и т.д., но гнобить в условиях такого противодействия против России спецслужбы — преступно. Мы же помним, чем закончился разгром КГБ.

Дымовая завеса Запада. Эксперты о России как «главной угрозе НАТО» © РИА Новости, Георгий Базаев | Перейти в фотобанк - Возвращаясь к вопросу о том, как Россия может противостоять этим атакам. Можно ли делать это на международном дипломатическом уровне, акцентируя, в частности, внимание на причастности к подготовке этих элементов стран НАТО?

— Вы знаете, сегодня работать на дипломатическом поле очень сложно, поскольку за последние несколько лет международное право уничтожено. На мой взгляд, оно было уничтожено в тот момент, когда американцы нанесли удар по Ираку. И мы же видим, во что превратилась Организация Объединенных Наций, мы видим всю эту политическую палитру лицемерия, двойных стандартов и т.д. Я считаю, здесь это все неэффективно, особенно когда против России применяются санкции, когда, начиная Вашингтоном и заканчивая Брюсселем, идут заявления, что главный стратегический враг — это Российская Федерация.

И дело еще в чем. Украина же не уникальный случай: англосаксы так же работали и работают в Африке и других регионах. Вот они взращивают вот эту нечисть, а потом наступают времена, когда эта нечисть не находит себе работы и начинает расползаться с той территории, где ее готовили. Куда? Не только же в Россию — и в Европу, и в другие регионы. Это как раковая опухоль: метастазы начинают расползаться. И это создает условия для раскручивания витка терроризма по всему миру, потому что есть кого вербовать. И они за недорого выполняют любой теракт по заказу любых хозяев, будь это ИГИЛ или еще какие-то структуры.

И это лицемерие международное закончится очень плохо. Вот придумали термин «международный терроризм». Глупее этого тезиса я ничего не знаю. Терроризм возникает там, где в нем есть потребность. И он не падает с неба просто так, и теракты осуществляются не ради забавы и не просто так. Каждый теракт, где бы он ни произошел, — это послание либо политическому руководству страны, либо еще что-то. За каждым терактом стоят определенные силы.

Поэтому надо четко сказать, что сегодня США и часть государств, входящих в состав НАТО, взращивают на Украине террористов и что мы будем принимать меры. И не только по отношению к Киеву. Как-то надо обозначить свою позицию.