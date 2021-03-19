В Донбассе возможны провокации украинской стороны с разрушением или даже гибелью мирных людей или ополченцев Народной милиции. Об этом в интервью Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Политолог отметил, что обострение в Донбассе началось еще в преддверии возможного избрания Байдена президентом США. Своим и чужим. Чем воюют украинские снайперы в Донбассе

«Я думаю, что пока от повторения карабахского или хорватского сценария украинская армия будет воздерживаться. Но просто обстреливать Горловку или Донецк они с удовольствием будут и даже будут наращивать эти обстрелы», — сказал Безпалько.

Он добавил, что ДНР и ЛНР стараются ситуацию не обострять и только наносят ответный удар по позициям ВСУ.

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Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.