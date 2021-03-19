Политолог отметил, что обострение в Донбассе началось еще в преддверии возможного избрания Байдена президентом США.
«Я думаю, что пока от повторения карабахского или хорватского сценария украинская армия будет воздерживаться. Но просто обстреливать Горловку или Донецк они с удовольствием будут и даже будут наращивать эти обстрелы», — сказал Безпалько.
Он добавил, что ДНР и ЛНР стараются ситуацию не обострять и только наносят ответный удар по позициям ВСУ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.