Хамские высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина связаны в том числе с тем, что Америка пока ничего не может противопоставить России ни по одному направлению, в том числе по Украине, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны свои собственные качества. Также российский президент предложил своему коллеге провести дебаты в прямом эфире, на что американская сторона ответила отказом.

- Богдан, как вы оцениваете такую реакцию Москвы в целом и Путина в частности?

— Реакция была сдержанной и ироничной. Как еще можно реагировать на откровенное хамство на столь высоком уровне? Вообще этот выпад со стороны Байдена очень странный, потому что сейчас нет повода делать какие-либо резкие выпады в адрес российского руководства. Это напоминает истерику, потому что это не опирается ни на международный опыт, ни на существующие предпосылки в наших отношениях.

Я могу предположить, что Байдену нужно продемонстрировать гораздо более негативное отношение к России и Путину, чем оно было у Трампа, для того чтобы выиграть какую-то внутриполитическую игру и для того, чтобы его перестали подозревать в каких-то симпатиях к России. Потому что на самом деле ничего катастрофического в отношениях США и России не происходит.

Ну, а в целом нужно обращать больше внимания на дела, чем на слова. Мало ли что там Байден сказал в запальчивости или целенаправленно. Главное — то, как строятся отношения между нашими странами. «Северный поток-2» строится, Крым и Донбасс по-прежнему неподвластны Украине, в Сирии власть находится в руках Асада и постепенно расширяет свое влияние, Россия тоже присутствует в Сирии. Пока каких-то резких антироссийских действий не наблюдается.

Конечно, нам оскорбительно слышать подобные высказывания Байдена, но мы не можем контролировать речь другого человека, даже если он занимает столь официальный и ответственный пост.

- Почему Байден отказался от дебатов? В Америке любят такого рода шоу.

— Очевидно, что дебаты — это его слабое место. Очевидно, что у него существуют проблемы со здоровьем и что он просто не сможет провести полноценные дебаты. Видимо, он и не рассчитывал на проведение дебатов после того, как он высказался о Путине.

- Сейчас Зеленский вовсю ждет звонка от Байдена, и Порошенко восторженно отреагировал на эти оскорбления. Пойдут ли они на какие-то провокации в Донбассе или возле Крыма, чтобы заслужить его доверие?

— Что касается Донбасса, безусловно, пойдут. Они начали там обострение еще в преддверии возможного избрания Байдена, да и в последние месяцы оно тоже заметно.

Что касается Крыма, то мне кажется, что в отношении него Украина на какие-то провокации не пойдет. Скорее всего, она опять созовет какую-нибудь «Крымскую платформу» или очередной крымский саммит, созовут какой-нибудь очередной меджлис крымских татар и будут заявлять о нарушении прав. То есть они будут бороться за Крым виртуальным путем.

Донбасс, к сожалению, попадает под удар, и там возможны какие-то провокации с разрушением или даже гибелью мирных людей или ополченцев Народной милиции.

- Есть ли у Донецка с Луганском и у Москвы ресурсы, чтобы это предотвратить?

— У Донецка с Луганском ресурсы есть, но они находятся в рамках Минских соглашений. Поэтому сами они стараются ситуацию не обострять. Только когда уж совсем становится плохо, они наносят ответный удар по позициям ВСУ. Последние события показали, что они могут это делать достаточно эффективно и болезненно для Украины.

Петр Акопов: Оскорбив Путина, Байден окончательно подтолкнул к союзу Россию и Китай © Facebook, Петр Толстой

Так что я думаю, что пока от повторения карабахского или хорватского сценария украинская армия будет воздерживаться. Но просто обстреливать Горловку или Донецк они с удовольствием будут и даже будут наращивать эти обстрелы.

- В этом варианте событий Россия просто выдавит их за границу областей или, как утверждают некоторые ура-патриоты, дойдет чуть ли не до Киева?

— Ну как же мы можем это знать заранее? Это невозможно предугадать даже в момент самой операции. Все будет зависеть от множества конкретных условий, которые мы заранее знать не можем.

Но я бы предположил, что было бы логичнее идти не до Киева, а до Одессы, до Днепропетровска и до конца всей территории Новороссии. Ну или хотя бы до Мариуполя. Логичнее было бы расширить сферу влияния Донецкой и Луганской народных республик с целью хотя бы отодвинуть от них военную угрозу со стороны Киева.

По разного рода косвенным признакам можно судить, что население юго-восточных областей (исторической Новороссии) все равно остается русским, все равно тяготеет к России и все равно подвергается дискриминации со стороны Киева.

Йохан Бекман: Оскорбления Байдена в адрес Путина ослабляют и США, и их союзников © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

- А можно ли под предлогом возобновления боевых действий сорвать строительство «Северного потока-2» окончательно и бесповоротно?

— Я думаю, что до окончания строительства «Северного потока-2» ни агрессия Украины, ни ответ на нее со стороны России не будет осуществляться. Может быть, я ошибаюсь. Но я думаю именно так.