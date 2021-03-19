46,4% работающих в Польше украинцев заявили о намерениях остаться жить в этой стране, говорится в результатах социологического исследования аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal

При этом 37,3% намерены заработать деньги и вернуться на родину, 16,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Примерно 51,7% сказали, что собираются перевезти семью в Польшу или уже это сделали, 38,6% работников не планируют этого делать.

Украинские гастарбайтеры рвутся в Польшу, хотя их там всё меньше ждут © Facebook, Томаш Гаврыш

Кроме того, 54,1% опрошенных украинцев интересуются возможностью работать в других странах ЕС, однако всерьез занимаются этим вопросом только 4,2%.

Всего в ходе исследования было опрошено 1100 украинцев в 82 населенных пунктах Польши.

В стране официально работает 532,5 тыс. украинских граждан, однако Gremi Personal полагает, что реально их количество намного больше.