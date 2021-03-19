При этом 37,3% намерены заработать деньги и вернуться на родину, 16,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
Примерно 51,7% сказали, что собираются перевезти семью в Польшу или уже это сделали, 38,6% работников не планируют этого делать.
Планируют купить или уже купили недвижимость в Польше 55,5% респондентов. Годом ранее таких было 34%.
Кроме того, 54,1% опрошенных украинцев интересуются возможностью работать в других странах ЕС, однако всерьез занимаются этим вопросом только 4,2%.
Всего в ходе исследования было опрошено 1100 украинцев в 82 населенных пунктах Польши.
В стране официально работает 532,5 тыс. украинских граждан, однако Gremi Personal полагает, что реально их количество намного больше.