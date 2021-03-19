Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что администрация Байдена предложила Зеленскому своего рода сделку: звонок американского лидера в обмен на уголовное преследование олигарха Игоря Коломойского.
«Украина для нас — партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований, и нет никаких предпосылок для ведения диалога», — заявил Лангенкемп.
По его словам, причиной задержки разговора Байдена с Зеленским является то, что президент США «сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию». При этом пресс-секретарь убежден, что диалог состоится.
В декабре 2020 года Зеленский перечислил вопросы, которые он желал бы обсудить с Байденом, среди которых вопросы не только бизнеса, но и туризма, в частности запуск безвиза с США.