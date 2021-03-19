Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоится, и Вашингтон не выдвигает для этого никаких требований. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь посольства США Дэниэл Лангенкемп, передает «Европейская правда»

Из конфиденциальных источников. Чем занимается Зеленский в ожидании звонка от Байдена? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игоря Коломойского.

«Украина для нас — партнер, а в отношениях с партнерами мы не выдвигаем требований, и нет никаких предпосылок для ведения диалога», — заявил Лангенкемп.

По его словам, причиной задержки разговора Байдена с Зеленским является то, что президент США «сейчас очень сконцентрирован на внутриамериканских вызовах, включая пандемию». При этом пресс-секретарь убежден, что диалог состоится.

В декабре 2020 года Зеленский перечислил вопросы, которые он желал бы обсудить с Байденом, среди которых вопросы не только бизнеса, но и туризма, в частности запуск безвиза с США.