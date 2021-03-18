«Все те, кто говорит, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами», — цитирует агентство слова экс-президента.

Зеленский и Саакашвили: переселение душ
Зеленский и Саакашвили: переселение душ
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Саакашвили подчеркнул, что его абсолютно не волнует чужое мнение.

Днем ранее офис партии Саакашвили «Единое оппозиционное движение» в Тбилиси обстреляли неизвестные.

Из проезжавшего мимо авто раздалось несколько выстрелов, пули попали в баннер с изображением нынешнего главы политсилы Ника Мелии.

Политический кризис в Грузии продолжается последние пять месяцев после того, как оппозиция решила не признавать итоги парламентских выборов, обвинив власти в их фальсификации. 