«Все те, кто говорит, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами», — цитирует агентство слова экс-президента.
Саакашвили подчеркнул, что его абсолютно не волнует чужое мнение.
Днем ранее офис партии Саакашвили «Единое оппозиционное движение» в Тбилиси обстреляли неизвестные.
Из проезжавшего мимо авто раздалось несколько выстрелов, пули попали в баннер с изображением нынешнего главы политсилы Ника Мелии.
Политический кризис в Грузии продолжается последние пять месяцев после того, как оппозиция решила не признавать итоги парламентских выборов, обвинив власти в их фальсификации.