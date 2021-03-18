Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский решил ответить сразу всем своим подписчикам о лечении сезонных респираторных заболеваний, напомнив, что все ответы люди могут найти в его книге «ОРЗ: руководство для здравомыслящих родителей», осталось только определиться с языком. Соответствующий пост врач сделал в Instagram 17 марта

Украинский ведущий-русофоб придумал матерное прозвище для Арестовича © Игорь Кондратюк/Фейсбук

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«Читайте, все написано понятным русским языком, кому непонятен русский язык, есть украинский язык, есть такая же книжка — китайский язык, короче говоря, ОРЗ такая штука — без нее никак, поэтому читайте, учитесь», — сказал Комаровский, продемонстрировав книги.

«А на китайском книга значительно тоньше, чем на русском и украинском», «Наш доктор даже китайский знает!», «Есть комаровский язык, самый докторский. Уши должны быть чистые, слушай, делай выводы и не болей», «Блин, Украина, как вам повезло что у вас такой доктор есть!» — прокомментировали подписчики педиатра.

Последние годы на Украине ведется активная декоммунизация: в стране отказываются от всего российского, в том числе русского языка. Говорить по-украински уже обязали сферу обслуживания, СМИ и учителей школ. Между тем, русский язык родным для себя считает примерно половина граждан Украины.

В число таковых, по всей видимости, входит и доктор Комаровский, который все свои видео и публикации делает на русском. В отличие от многих других медийных лиц страны, ему меньше всего «прилетает» от националистов, требующих от местных селебрити перейти на украинский.