Случаи ботулизма зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Львовской, Киевской, Черкасской и Волынской областях, в этих регионах заболевших удалось спасти. А вот в Хмельницкой области мужчина, употребивший в пищу консервированные грибы, скончался, как и житель Одессы после того, как отведал вяленого толстолобика со стихийного рынка.
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Ботулизм — это отравление токсином, который накапливается в продуктах, не прошедших качественную термическую обработку. Наличие отравляющего вещества нельзя определись по вкусу и запаху. Насторожить должен внешний вид заготовок: вздутая крышка и отсутствие при открытии банки характерного щелчка.
По данным Ассоциации рыболовов, причина роста заболеваемости ботулизмом кроется в коррупции органов рыбоохраны. По данным ведомства, незаконный вылов рыбы на Украине составляет более 80 тысяч тонн в год. Теневой рыбный рынок составляет 4-5 млрд гривен.
«На сегодня серьезно ослаблен фитосанитарный контроль над производством продуктов питания. Рыба, выловленная незаконно, перерабатывается нелегально. Поэтому говорить о надлежащем санитарном контроле ее качества не приходится. От покупки такой продукции мы с вами не застрахованы даже в супермаркетах. Украина — единственная страна в Европе, где покупатель не может получить достоверную информацию о происхождении рыбы или рыбного продукта. Поэтому теневой рыбный рынок с каждым годом становится все больше», — заявил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.
По словам специалистов, покупка отдельных рыбных и колбасных продуктов на рынках Украины подобна игре в «русскую рулетку», так как ботулизм — заболевание с высоким уровнем смертности, умирает примерно треть заболевших.
При первых признаках недомогания в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться к врачу, чтобы вовремя успеть получить противоботулиническую сыворотку.