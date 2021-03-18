В Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов и защиты прав потребителей отметили рост заболеваемости ботулизмом. В 2021 году выявлено уже 12 случаев болезни, из них 2 — с летальным исходом. Об этом 18 марта сообщила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины

Случаи ботулизма зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Львовской, Киевской, Черкасской и Волынской областях, в этих регионах заболевших удалось спасти. А вот в Хмельницкой области мужчина, употребивший в пищу консервированные грибы, скончался, как и житель Одессы после того, как отведал вяленого толстолобика со стихийного рынка.

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Ботулизм — это отравление токсином, который накапливается в продуктах, не прошедших качественную термическую обработку. Наличие отравляющего вещества нельзя определись по вкусу и запаху. Насторожить должен внешний вид заготовок: вздутая крышка и отсутствие при открытии банки характерного щелчка.

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«На сегодня серьезно ослаблен фитосанитарный контроль над производством продуктов питания. Рыба, выловленная незаконно, перерабатывается нелегально. Поэтому говорить о надлежащем санитарном контроле ее качества не приходится. От покупки такой продукции мы с вами не застрахованы даже в супермаркетах. Украина — единственная страна в Европе, где покупатель не может получить достоверную информацию о происхождении рыбы или рыбного продукта. Поэтому теневой рыбный рынок с каждым годом становится все больше», — заявил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

По словам специалистов, покупка отдельных рыбных и колбасных продуктов на рынках Украины подобна игре в «русскую рулетку», так как ботулизм — заболевание с высоким уровнем смертности, умирает примерно треть заболевших.

При первых признаках недомогания в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться к врачу, чтобы вовремя успеть получить противоботулиническую сыворотку.