По словам Венедиктовой, она пока не успела ознакомиться с сутью обвинения из-за конфликта интересов. Генпрокурор подчеркнула, что также не успела разобраться и в деле Татарова, из-за которого ее заподозрили правоохранители.
«Всего, что касается этого дела, у меня нет», — пояснила она.
Комментариев по расследованию в отношении генпрокурора от ГБР или НАБУ пока не поступало, статья Уголовного кодекса, которая вменяется генпрокурору, пока также неизвестна.
НАБУ заподозрило Татарова в осуществлении коррупционных схем 18 декабря 2020 года. По версии правоохранителей, чиновник во время работы в Украинской государственной строительной корпорации («УкрБуд») мог способствовать выдаче недостоверного заключения судебного эксперта и таким образом помочь компании незаконно присвоить 81 миллион гривен (около 213 миллионов рублей). Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Вместе с ним по уголовному делу проходят замдиректора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший депутат Верховной Рады. Их имена не раскрываются.