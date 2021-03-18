Государственное бюро расследований Украины (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро расследований (НАБУ) возбудили два уголовных дела против генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по факту самовольного изменения состава группы обвинителей по делу замруководителя Офиса президента Олега Татарова. Об этом 17 марта сообщил ukrinform

Венедиктова прокомментировала передачу дела Татарова в СБУ © Facebook, Ирина Венедиктова

«Всего, что касается этого дела, у меня нет», — пояснила она.

Комментариев по расследованию в отношении генпрокурора от ГБР или НАБУ пока не поступало, статья Уголовного кодекса, которая вменяется генпрокурору, пока также неизвестна.

НАБУ заподозрило Татарова в осуществлении коррупционных схем 18 декабря 2020 года. По версии правоохранителей, чиновник во время работы в Украинской государственной строительной корпорации («УкрБуд») мог способствовать выдаче недостоверного заключения судебного эксперта и таким образом помочь компании незаконно присвоить 81 миллион гривен (около 213 миллионов рублей). Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы. Вместе с ним по уголовному делу проходят замдиректора научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший депутат Верховной Рады. Их имена не раскрываются.