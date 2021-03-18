В Крыму есть ряд чиновников, которые сменили в кабинете портрет президента, оставшись на том же месте и ничего не делая, как и при Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава информационного агентства News Front Константин Кнырик

Кнырик напомнил, что после воссоединения полуострова с Россией предлагал вернуться к советской модели в азиатских республиках, чтобы руководителем был кто-то из местных, а его заместитель был с материка и знал общероссийское законодательство и процессы.

Однако к его предложению не прислушались, пояснил журналист. Наследили. В Крыму очередной кадровый скандал © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Мне также непонятно, почему всех тех товарищей, которые были против присоединения, но потом резко переобулись и стали большими патриотами России, оставили в уютных кабинетах. Видимо, за неимением других», — сказал он.

При этом дело не в том, что у этих чиновников украинское прошлое, а в том, что они 24 года «ни черта не делали» при Украине и продолжают теперь, подчеркнул Кнырик.

Он отметил, что в 2014 году считал нужным доверить управление тем, для кого дело чести, чтобы в российском Крыму было лучше, чем в украинском.

Полностью интервью можно прочитать здесь.