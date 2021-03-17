Разведка США в докладе 16 марта обвинила украинского депутата Андрея Деркача в очернении американского лидера Джо Байдена на выборах 2020 года, причем утверждает, что это делалось якобы с подачи российских властей

Деркач рассказал об авторе записей разговоров Порошенко с Байденом © Facebook, Андрей Деркач Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл видную роль в российских действиях по влиянию на выборы. Деркач связан с российскими официальными лицами и российскими разведслужбами», — утверждается в докладе.

Также во вмешательстве обвинили «сеть связанных с Украиной лиц», включая «российского агента влияния» Константина Килимника, против которого уже было заведено дело в США.

«Деркач, Килимник и их знакомые пытались использовать видных лиц в США и медиаканалы, чтобы "отмыть" свои рассказы для официальных лиц и аудиторий в США. Эти российские подручные встречались и предоставляли материалы лицам в США, связанным с администрацией Трампа, чтобы добиваться формального расследования, наняли фирму в США для петиций американским официальным лицам и пытались установить контакт с несколькими высокопоставленными представителями США», — говорится в докладе.

Россия в прошлом не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в выборы.

Власти США не нашли свидетельств того, что какие-либо связанные с иностранными государствами действующие лица вмешивались в процесс голосования и подсчета голосов во время выборов 2020 года и как-либо повлияли на их результаты.

В 2020 году внефракционный депутат Верховной Рады Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, а ныне главы американского государства. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

ФБР объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года. Он был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал.