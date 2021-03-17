«Как известно, у нас в Крыму до сих пор не работает большинство банков и крупных торговых сетей, что сказывается на ценах ввиду отсутствия конкуренции. Ну и, соответственно, у нас по-прежнему нет прямого авиасообщения с заграницей. Поэтому крымчанам для того, чтобы прилететь в Стамбул, надо делать крюк — лететь сначала в Москву, а оттуда уже в Стамбул», — рассказал он.
Журналист также упомянул об отсутствии в регионе филиалов официальных дилеров известных марок автомобилей, из-за чего владельцам дорогих иномарок приходится ездить на техосмотр на материк.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.