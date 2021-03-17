Самая актуальная проблема Крыма — это сохранение санкций, которых опасаются не только западные, но и крупные российские компании. Об этом главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Крымский эксперт рассказал, какой ущерб полуострову наносят блокада и санкции © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Журналист также упомянул об отсутствии в регионе филиалов официальных дилеров известных марок автомобилей, из-за чего владельцам дорогих иномарок приходится ездить на техосмотр на материк.

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