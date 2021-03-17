По его словам, перекрытие Украиной Северо-Крымского канала и лишение Крыма поставок воды, которая отводилась от Днепра, сильно ударили по водному хозяйству Крыма.
«Поэтому совершенно очевидно, что эту проблему придется как-то решать, вероятно, путем масштабного строительства либо водоотводов уже с материковой части России, либо опреснительных установок. В мире существует большой опыт по опреснению воды — все государства Саудовского полуострова живут за счет опресненной воды. Поэтому я думаю, что наши ученые вполне способны построить эти установки», — заявил Безпалько.
При этом в качестве еще одной проблемы он назвал мусор, а именно утилизацию сточных и канализационных вод, которые сбрасывают в море, хотя их можно перерабатывать и использовать для технических нужд, например, для орошения.
До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.
Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.
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