Среди самых остростоящих перед Крымом проблем стоит вопрос водообеспечения региона, требующий решения в виде масштабного строительства. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру

Не водоснабжение. Крымский эксперт о еще одном болезненном недостатке региона © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Поэтому совершенно очевидно, что эту проблему придется как-то решать, вероятно, путем масштабного строительства либо водоотводов уже с материковой части России, либо опреснительных установок. В мире существует большой опыт по опреснению воды — все государства Саудовского полуострова живут за счет опресненной воды. Поэтому я думаю, что наши ученые вполне способны построить эти установки», — заявил Безпалько.

При этом в качестве еще одной проблемы он назвал мусор, а именно утилизацию сточных и канализационных вод, которые сбрасывают в море, хотя их можно перерабатывать и использовать для технических нужд, например, для орошения.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также за счет добычи воды из подземных источников.

Правительством РФ подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию будет направлено около 50 миллиардов рублей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.