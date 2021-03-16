В 2014 году, 17 марта, в границах полуострова была в одностороннем порядке провозглашена независимая Республика Крым, а 18 марта Россия подписала с ней договор, признававший территорию еще одним регионом РФ.
«18 марта — это день, когда Россия и Крым воссоединились, теперь уже навсегда. Концерт покажут на телеканале "Россия", так что предупредите друзей и близких!» — сказал Газманов.
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В черный список невъездных на Украину Олег Газманов попал с самым первым списком, который Министерство культуры страны опубликовало еще в августе 2015 года. Помимо музыканта, «угрожающими национальной безопасности государства» признали еще 13 деятелей культуры, в том числе Валерию, Михаила Боярского, Ивана Охлобыстина и Григория Лепса.