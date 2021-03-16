В четверг, 18 марта, в Москве пройдет праздничный концерт, посвященный воссоединению Крымского полуострова с Российской Федерацией. В торжественном мероприятии примет участие в том числе и певец Олег Газманов. Об этом 16 марта написал сайт «Дни.ру»

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«18 марта — это день, когда Россия и Крым воссоединились, теперь уже навсегда. Концерт покажут на телеканале "Россия", так что предупредите друзей и близких!» — сказал Газманов.

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В черный список невъездных на Украину Олег Газманов попал с самым первым списком, который Министерство культуры страны опубликовало еще в августе 2015 года. Помимо музыканта, «угрожающими национальной безопасности государства» признали еще 13 деятелей культуры, в том числе Валерию, Михаила Боярского, Ивана Охлобыстина и Григория Лепса.