Президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины референдума в Крыму заявил, что Украина объединяет мир на базе планируемой Крымского платформы, чтобы присоединить полуостров к Украине. Об этом 16 марта он написал в Twitter

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.