Причиной проблем в ядерной энергетике Украины стала политика контролируемого олигархом Ринатом Ахметовым Минэнерго. Об этом в своей статье написал автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич

Чернобыль не научил: урановые рудники Украины могут оказаться заброшенными © vostgok.com.ua Денису Шмыгалю и исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко с письмами о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов.

Витренко, в свою очередь, заявил, что «Восточный ГОК», единственный на Украине добытчик урановой руды, работники которого не раз выходили на акции протеста из-за задолженности по зарплате, лучше всего ликвидировать, уточнив, что для страны будет выгоднее, если сотрудники найдут работу в Польше.

«Украинские эксперты считают сложившуюся ситуацию следствием политики контролируемого олигархом-монополистом Ринатом Ахметовым Минэнерго. По решению Минэнерго, на Украине резко ограничили производство дешевой атомной электроэнергии, зато увеличили производство тепловой и самой дорогой — "зеленой" энергетики, которая к тому же сосредоточена в руках Ахметова», — пишет Ковалевич.

По его мнению, государственную компанию «Энергоатом», таким образом, загоняют в долги и доводят до банкротства.

Подробнее о ситуации, сложившейся в украинской атомной энергетике, читайте в статье на сайте Украина.ру.