Житель Винницкой области более 20 раз выстрелил в воздух и повредил провода электропередачи, из-за чего был обесточен поселок Томашполь. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба отделения Нацполиции в Винницкой области

Мужчина решил устроить своеобразный фейерверк в честь дня рождения и более двадцати раз выстрелил вверх из автомата. В Киеве мужчина палил по прохожим у отеля © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Около 20 часов (21:00 мск. — Ред.) в полицию поступило сообщение, что возле местного кафе неизвестный начал стрелять из автоматического оружия, в результате чего повредил высоковольтный электрический кабель. Это привело к обесточиванию большей части Томашполя», — говорится в сообщении.

Затем он скрылся с места происшествия на автомобиле «Порше Кайен». Для его задержания на территории области провели полицейскую операцию «Сирена».

Около 23 часов полицейские задержали подозреваемого на территории пгт Агрономическое Винницкого района.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас хулиган находится в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.