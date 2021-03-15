«Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как использовать этот продукт наиболее эффективно», — заявил он.
По словам врача, когда ту или иную вакцину доставят на Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.
Тем временем Украина занимает последнее место среди европейских стран по количеству людей, которые получили вакцину против COVID-19. Темп вакцинации также остается самым низким в Европе. По данным проекта «Наш мир в цифрах», который систематизирует официальные данные, поступающие от правительств стран, на Украине сделано лишь пять прививок на каждые 10 тысяч человек населения.