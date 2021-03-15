Украинцы не смогут выбрать между вакцинами Covishield и Pfizer от коронавируса. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил на днях в интервью изданию НВ

США поставили под угрозу производство вакцин от COVID-19 © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

По словам врача, когда ту или иную вакцину доставят на Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.

Тем временем Украина занимает последнее место среди европейских стран по количеству людей, которые получили вакцину против COVID-19. Темп вакцинации также остается самым низким в Европе. По данным проекта «Наш мир в цифрах», который систематизирует официальные данные, поступающие от правительств стран, на Украине сделано лишь пять прививок на каждые 10 тысяч человек населения.