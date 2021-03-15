По его словам, нынешняя ситуация в Белоруссии уже не столь «революционна», как после президентских выборов летом 2020 года: протест, «который локализировался на городских кухнях», пересмотрел отношение к своим лидерам, в большинстве своем находящимся за границей, и утратил свою энергию.
«В этих условиях актуальность форсирования союзного строительства уже не является столь очевидной, да и той широкой поддержки союзной идеи, которая была лет 25 тому назад, сегодня уже не наблюдается — произошла смена поколений», — сказал Шарапов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир настолько изменился, что было бы глупо даже работать в направлении «слияния» Белоруссии и России в единое государство либо вхождения одного из них в состав другого.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.