Сегодня многие белорусы поняли, что нет никакого смысла лезть на баррикады и широкая поддержка идеи Союзного государства с Россией ушла в прошлое. Об этом белорусский журналист Вячеслав Шарапов сказал в интервью изданию Украина.ру

Россияне и белорусы против «слияния» в единое государство — эксперт © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В этих условиях актуальность форсирования союзного строительства уже не является столь очевидной, да и той широкой поддержки союзной идеи, которая была лет 25 тому назад, сегодня уже не наблюдается — произошла смена поколений», — сказал Шарапов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир настолько изменился, что было бы глупо даже работать в направлении «слияния» Белоруссии и России в единое государство либо вхождения одного из них в состав другого.

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