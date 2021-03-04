С учетом текущей международной обстановки объявление о каких-то прорывных решениях в союзных отношениях стало бы серьезным дополнительным раздражителем и поводом для мощнейших санкций со стороны западных "партнёров" России и Беларуси, считает белорусский журналист Вячеслав Шарапов

- Вячеслав, на ваш взгляд, почему Лукашенко вновь заговорил о полной независимости Белоруссии? И говорит ли это о крахе реального союзного государства Россия-Белоруссия?

— Очевидно, что сегодняшняя ситуация в Беларуси уже не столь "революционна", как после президентских выборов. Протест, который локализировался на городских кухнях, многое переосмыслил, пересмотрел отношение к своим лидерам, которые в большинстве своем находятся за границей и, следовательно, утратил свою энергию.

Многие хоть и держат фигу в кармане, но поняли, что нет никакого смысла лезть на баррикады. А в этих условиях актуальность форсирования союзного строительства уже не является столь очевидной, да и той широкой поддержки союзной идеи, которая была лет 25 тому назад, сегодня уже не наблюдается — произошла смена поколений.

- По словам Лукашенко, существуя как суверенное независимое государство, Белоруссия может выстроить систему отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий». Как вы считаете, как к подобным заявлениям отнесутся в Кремле?



— На мой взгляд, с учетом текущей международной обстановки объявление о каких-то прорывных решениях в союзных отношениях стало бы серьезным дополнительным раздражителем и поводом для мощнейших санкций со стороны западных "партнёров" России и Беларуси.

Однако тезис о выстраивании системы отношений, которая будет мощнее, «нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий", все же, на мой взгляд, требует конкретики. Будет ли это расшифровано? Посмотрим. Думаю, в Кремле с интересом отнеслись к этим словам белорусского лидера.

- Учитывая заявления Лукашенко, будет ли он дальше пробовать выстраивать политику многовекторности?



— Очевидно, что многовекторная тактика может обрести второе дыхание. Запад, который, наверное, уже понял, что ставить на протест малоперспективно, сейчас занят своими пандемическими, экономическими и прочими проблемами.

Однако Польша и Литва как форпост влияния на Беларусь будут продолжать свои попытки ситуационно воздействовать на те или иные процессы и портить кровь по мелочам.

В этой связи намерения Беларуси наладить отношения с Западом станет рутинным процессом, с попытками достижения взаимных компромиссов там, где это возможно, и попытками наладить диалог в особо проблемных вопросах.

- Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому издания выразила мнение, что «режим Лукашенко» падет весной. В то же время сам Лукашенко заявляет, что никакого трансфера власти в Белоруссии быть не может. По вашим прогнозам, продолжится ли гражданское противостояние в Белоруссии в ближайшее время — весной и дальше? И чем это может закончиться — какой вариант вы считаете наиболее вероятным?

— Дальнейшее развитие событий в Беларуси во многом зависит от экономической ситуации. Если действующей власти удастся сдержать рост цен на социально значимые товары и медикаменты без угрозы возникновения дефицита, если удастся обеспечить экономическую стабильность, то в ближайшее время мы вряд ли увидим какие-то волнения.

Наиболее вероятно, что особо прозападно настроенная часть активного населения просто будет пытаться "тихо свалить за бугор", а сторонники интеграции с Россией продолжат рассуждать о выгодах, которые несёт с собой союзный проект. Является ли всё это закономерным, эволюционным процессом? Посмотрим.