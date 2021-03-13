Кравчук отметил, что, несмотря на противоречия, продолжение переговоров позволит выяснить «реальную позицию» Москвы.
«Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, (…) когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться», — сказал Кравчук.
Он добавил, что когда позиции обеих сторон окончательно будут известны, пространство для манипуляций сократится и Украина сможет «достичь цели».
Ранее Кравчук заявил, что Россия не должна быть наблюдателем в конфликте в Донбассе и якобы сама пересекает «красную линию».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.