Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за продолжение переговоров с Россией по ситуации в Донбассе. Об этом 12 марта сообщило агентство «Интерфакс-Украина»

Кравчук отметил, что, несмотря на противоречия, продолжение переговоров позволит выяснить «реальную позицию» Москвы.

«Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, (…) когда идет речь о суверенитете и территориальной целостности и независимости Украины, нужно обязательно встречаться», — сказал Кравчук.

Не языком ультиматумов. Кравчуку отсоветовали угрожать республикам Донбасса © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Ранее Кравчук заявил, что Россия не должна быть наблюдателем в конфликте в Донбассе и якобы сама пересекает «красную линию».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.