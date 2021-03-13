Эксперт подчеркнул, что статья закона о статусе депутата исключает какую бы то ни было ответственность за его голосование, кроме оскорбления и клеветы.
«Перспектива того, что 236 депутатов посадят в клетку и в наручниках будут судить за Харьковские соглашения, выглядит эфемерной», — сказал Золотарев.
Кроме того, некоторые из тех депутатов уже стали пламенными патриотами, а некоторые покинули страну, и до них не дотянешься, заключил он.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года, которые регулировали пребывание Черноморского флота РФ в Крыму, и возбудить уголовное дело по статье «государственная измена».