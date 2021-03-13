Вводя санкции против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука, Украина участвует в кампании по борьбе с отдельными олигархами, на которую есть заказ из США. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Олег Неменский

По мнению Неменского, власть будет продолжать давление на ОПЗЖ и Партию Шария, с тем чтобы убрать их из политической жизни, хотя они и не являются пророссийскими.

При этом для преследования Медведчука у Киева нет реальных правовых оснований, поэтому его хотят маргинализировать и показать беспомощным, добавил он. СБУ нагрянула с обысками на заправки друга Медведчука — СМИ © из открытых источников

«Если начинать судебный процесс, то Медведчук сможет себя защитить, что будет иметь негативные последствия для власти. Делать из Медведчука мученика, который сможет себя защищать на судебном процессе, Киеву невыгодно», — сказал Неменский.

Политолог предположил, что для устранения Медведчука Киев будет действовать неправовыми методами, возможно, с использованием ультраправых группировок, чтобы давить на него и сподвижников и вынудить их покинуть страну.

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