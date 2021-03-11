Никакого официального одобрения нового плана Киева по урегулированию в Донбассе со стороны Франции и Германии нет, считает политолог Олег Неменский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В четверг, 11 марта, состоится заседание СНБО. По информации украинских СМИ и различных источников, приближенных к Офису президента, на нем предполагается рассмотрение ряда важных вопросов, в том числе ареста народного депутата Виктора Медведчука и запрета деятельности ОПЗЖ и «Партии Шария». При этом ОПЗЖ является парламентской партией, Медведчук — ее лидер, а «Партия Шария» получила значительные фракции в ряде региональных представительных органов.

— Олег, на ваш взгляд, возможны ли дальнейшие решения СНБО по устранению из политического поля Украины ОПЗЖ и «Партии Шария»? Насколько они могут быть юридически обоснованны?

— Не могу рассуждать о том, какие решения будут приняты на заседании СНБО, но, несомненно, выдавливание из политической жизни оппозиционных движений, опирающихся на юго-восточный электорат, продолжится. Тут есть внутриполитическая логика, но она совпадет с внешнеполитическим заказом.

С внутриполитической точки зрения важно убрать с политической сцены те движения, к которым может переходить электорат Зеленского и партии «Слуга народа». «Зеленый» электорат продолжает таять, так как основной социальной базой партии «Слуга народа» были юго-восточные регионы. Соответственно, есть задача лишить людей альтернативы, за кого голосовать и кому симпатизировать.

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Это адекватная оценка, эта оппозиция вряд ли сможет быть системной. Если посмотреть на тот курс, которым идет страна, выбранный нынешней властью, в такой Украине будущего не может быть партий типа ОПЗЖ. Притом что по своей идеологии они совершенно не пророссийские, а не являются радикально прозападными. ОПЗЖ, как и «Партию регионов», можно признать украинской патриотической партией. Это не партия борьбы за интересы русскоязычных. Кстати, это относится и к «Партии Шария» тоже. Она четко позиционирует себя как украинская патриотическая проевропейская партия.

Блицопрос: Руслан Бортник о заседании СНБО Украины © Facebook, Ruslan Bortnik

Понятно, что задача власти — ликвидировать такую политическую организацию. Тем более что в той системе, которая создана на Украине, власть может себе это позволить. Ее никто не сможет одернуть и потребовать соблюдать нормы Конституции.

Касательно Медведчука: Украина таким образом участвует в кампании по борьбе с отдельными олигархами, на которую есть заказ из США. Кроме того, участвует в борьбе с кампанией по якобы дезинформации из России. На это в западных фондах выделяются немалые деньги.

Несмотря на правовую абсурдность этих действий, западные политики выражают поддержку, что для украинской власти очень важно.

- Угрожает ли Виктору Медведчуку в таком случае физический арест, а не только арест активов?

— Для того чтобы его арестовать, нужны реальные правовые основания. Его голословно обвинили в спонсировании терроризма, при этом уголовное дело не завели, так как никаких доказательств нет. Возбуждать такие дела было бы очень невыгодно, так как они не имеют перспективы. Если начинать судебный процесс, то Медведчук сможет себя защитить, что будет иметь негативные последствия для власти. Делать из Медведчука мученика, который сможет себя защищать на судебном процессе, Киеву невыгодно.

Блицопрос: Ростислав Ищенко о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Если потребуется устранять Медведчука, Киев будет действовать неправовыми методами, а не через судебную систему.

- Учитывая недавние санкции против Игоря Коломойского и его семьи, можно ли ожидать, что Киев получил заказ на этого олигарха из Вашингтона?

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua Коломойского. Киев заинтересован в установлении контакта с новой американской администрацией и испытывает такие серьезные проблемы в этой сфере, что ему придется осуществлять очень нежелательные шаги, которые от него ожидают в Вашингтоне. Преследование Коломойского — один из таких шагов. В Вашингтоне к этому относятся очень серьезно, есть личная заинтересованность президента Байдена. У Коломойского сейчас непростое положение. Понятно, что Зеленский будет воздерживаться от активных действий в этом направлении.

- Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о готовности некоего плана по урегулированию в Донбассе, который якобы подготовлен и при посредничестве Франции и Германии. Это очередной блеф Киева или реальные предложения?

— Я уверен, что это чистый блеф. Этот очередной план выражается в нескольких фразах, которые и так много раз заявлялись в Киеве. Уверен, что никакого официального одобрения нового плана со стороны высшего руководства Франции и Германии нет. Киев делает все возможное, чтобы напомнить о себе в международном информационном пространстве и привлечь внимание к проблеме Донбасса. Так или иначе они поднимают вопрос о новой встрече в «нормандском формате». Такая встреча очень нужна Зеленскому, но я уверен, что она не может состояться.

Блицопрос: Политолог Владимир Воля о заседании СНБО Украины © скриншот с видео ФАН

Зеленскому нечем заинтересовать внешних партнеров, это хорошо понимают и в самом Киеве, поэтому он проводит политику пустых, но громких заявлений. Если бы Киев захотел выйти из Минских соглашений, Москва бы отнеслась к этому с интересом. Можно было поставить вопрос, на каких основаниях тогда сохраняются санкции. Но так как задача Киева состоит в том, чтобы не выходить из Минских соглашений и не продвигаться в их выполнении, оттягивать их через предложения других формул, то никакого интереса России в таком политическом фарсе, конечно же, нет.