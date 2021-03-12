Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе убрал из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги. Об этом говорится в статье, на днях опубликованной на сайте мероприятия

«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — говорится в сообщении, приписанном к статье.

Список женщин, изменивших историю, появился на сайте ВЭФ в преддверии 8 марта. В него включили княгиню Ольгу.

Порошенко раскритиковал Всемирный экономический форум из-за княгини Ольги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петр Порошенко: по его словам, ВЭФ якобы назвал княгиню «основательницей современной России».

Однако такой фразы в статье не было: там лишь указывалось, что Ольга была княгиней Киевской Руси — прародительницы современной России. Кроме того, князя Игоря, мужа Ольги, назвали Иваном.

Княгиня Ольга правила Киевской Русью с 945 по 960 год в качестве регента при малолетнем сыне Святославе после гибели ее мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Первая из правителей Руси приняла христианство. Была возведена в лик святой равноапостольной Русской православной церкви.