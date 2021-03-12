Об эффективности украинских телеканалов, вещающих на Россию, могут рассказывать все что угодно сами сотрудники этих каналов, потому что они получают зарплату. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и журналист Алексей Кочетков

Владимир Жарихин: У России все меньше причин пытаться понравиться украинскому избирателю © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Ничто так хорошо не развенчивает "российскую пропаганду", как ежедневные артиллерийские обстрелы Донецкой и Луганской народных республик и водная блокада Крыма. Это лучше всего бьет по гнусной "российской пропаганде", и ни один "Дом" не сделает столько, сколько украинское правительство за один день», — сказал политолог.

По словам Алексея Кочеткова, не стоит рассматривать телеканал «Дом» как серьезную угрозу.

«А лучший ответ на украинскую пропаганду — не производить собственный пропагандистский контент, подобный украинскому, то есть на их вранье ответим своим враньем, а говорить правду о том, что происходит. Это лучше всего разрушает идеологические конструкты, с помощью которых пытаются влиять на население и Крыма, и Донбасса», — считает собеседник издания.

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