Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» пытается проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
«Ничто так хорошо не развенчивает "российскую пропаганду", как ежедневные артиллерийские обстрелы Донецкой и Луганской народных республик и водная блокада Крыма. Это лучше всего бьет по гнусной "российской пропаганде", и ни один "Дом" не сделает столько, сколько украинское правительство за один день», — сказал политолог.
По словам Алексея Кочеткова, не стоит рассматривать телеканал «Дом» как серьезную угрозу.
«А лучший ответ на украинскую пропаганду — не производить собственный пропагандистский контент, подобный украинскому, то есть на их вранье ответим своим враньем, а говорить правду о том, что происходит. Это лучше всего разрушает идеологические конструкты, с помощью которых пытаются влиять на население и Крыма, и Донбасса», — считает собеседник издания.
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