Российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским, но до сих пор не воспринимает его как лидера нации. Такое заявление Соседов сделал в эфире программы «Ходят слухи», вышедшей на YouTube 10 марта

Зеленская опозорилась из-за наряда на форуме о моде © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Последний раз, вспомнил Соседов, они виделись примерно за два года до избрания Зеленского главой государства. Встреча произошла в эфире программы «Лига смеха», где один из них сидел в жюри, а другой — работал ведущим.

«Я лично Володю Зеленского не воспринимаю как президента, знаю его как актера, шоумена, его монологи, скетчи, это было остроумно и порой зло. Это была сатира на политиков, это была злая сатира. Я его так и воспринимаю как актера», — сказал критик.

Соседов заявил, что Зеленский очень профессионально исполнил главу государства в сериале «Слуга народа» и сейчас продолжает играть ту же роль только уже в реальном президентском кресле.

Вспомнил Соседов и о том, что много лет назад Зеленский сделал на него пародию, где показал манеры критика, его нарочитую жеманность и намекнул на его нетрадиционную ориентацию.

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В 2015 году россиянина Сергея Соседова освободили от должности члена жури украинского шоу «Х-Фактор», где он работал пять лет, потому что «СБУ не одобрила» его кандидатуру.

Чуть позже критику запретили въезд на Украину, сочтя угрожающим национальной безопасности страны, а в 2017 году данные Соседова попали в скандально известную базу «Миротворец», где его обозначили как антиукраинского пропагандиста и украинофоба.