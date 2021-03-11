Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который с 2010 по 2015 год был членом жюри украинского шоу «Х-Фактор», раскрыл, почему больше не участвует в проекте. Об этом он рассказал в интервью программе «Ходят слухи», вышедшей на YouTube 10 марта

По словам Соседова, на Украине его очень любили, но позволить ему там большой успех не могли по политическим соображениям, поэтому и убрали из шоу.

«Меня принимали как артиста, я выходил кланяться, брал цветы. Было ощущение, будто я концерт дал, а не сидел в жюри… Продюсер проекта "Х-фактор" и канала СТБ говорил, что все руководство очень хотело, чтобы я там был, но от них тогда ничего не зависело. СБУ меня не одобрила», — сказал критик.

Продюсер назвал неожиданную деталь, которой не хватает Украине для победы в «Евровидении» © fdnews.ru

«Вот мне смешно. Мне хочется обратиться к руководству СБУ. Если я представляю опасность для безопасности Украины, то чего вообще стоит все ваше руководство, ваша власть? Если вы боитесь меня, человека абсолютно далекого от какого-либо террора? Мне очень жаль, что все так случилось с Украиной», — высказался критик.

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В 2017 году данные Сергея Соседова попали еще и в скандально известную базу «Миротворец», где его обозначили как антиукраинского пропагандиста и украинофоба.