Украинская певица Оля Полякова дала интервью для YouTube-канала Connecting Women с Инной Катющенко, где рассказала в том числе о том, как изменился украинский шоу-бизнес после Майдана. Видео на днях появилось на просторах видеохостинга

«Поставили крест»: Оля Полякова объяснила, почему женщины часто ненавидят друг друга © Оля Полякова/Инстаграм

«Мы вылизывали московских звезд. Зачем брать каких-то "недоразвитых" здесь звезд, если можно было сразу взять московских. Все наши звезды, все артисты смотрели с открытым ртом в сторону соседей. И можно было признание в этой стране получить только после того, как тебя признали в Москве», — заявила Полякова.

По ее словам, только после признания в столице России украинские артисты могли начинать прилично зарабатывать, требуя достойные гонорары. А без соответствующих лавров из Москвы, продолжила свою мысль певица, украинцы часто выступали бесплатно, не имея возможности даже вкладывать в себя, не то что в грандиозные концерты.

«Наш шоу-бизнес был недофинансирован, он плохо выглядел, плохо звучал, потому что все это огромные деньги. И если здесь у тебя нет финансового оборота, то ты не можешь дальше вкладывать в свои шоу, костюмы. Отсюда наши звезды, которые ездили на метро и ходили в стоптанной обуви», — сказала она.

Читайте также: «Падкая на молодых мальчиков»: участник «Холостячки» прокомментировал роман с Олей Поляковой.

Знаменитость добавила, что российские исполнители, такие как Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Любовь Успенская (последняя, кстати, уроженка Киева), заняли все медиапространство, не давая туда протиснуться талантам с Украины, а после событий 2014 года, подчеркнула Полякова, украинские артисты «смогли поднять головы».

В число таковых певица включила Тину Кароль, Монатика, The Hardkiss и Олега Винника.

К слову, в ноябре 2020 года Полякова и Киркоров закатили совместное шоу в ОАЭ, за что исполнительница получила шквал критики от радикально настроенных украинцев за дружбу с российским певцом.