Один из участников украинского шоу «Холостячка» Андрей Рыбак рассказал, были ли у него отношения с певицей Олей Поляковой. Об этом на днях написало издание «РБК-Украина»

Слухи о романе Рыбака и Поляковой поползли после того, как певица поработала тренером в его команде на «Лиге смеха». В одной из сцен, где они играли семейную пару, артистка прислонила руки мужчины к своим ягодицам.

«Наверное, после этого и начались истории из разряда: "Все понятно. Оля падкая на молодых мальчиков"», — рассказал Рыбак.

«Поставили крест»: Оля Полякова объяснила, почему женщины часто ненавидят друг друга © Оля Полякова/Инстаграм

Мужчина рассказал, что продолжает встречаться с девушкой Алиной, ради которой он покинул проект «Холостячка». Участие в шоу ради пиара Рыбак опровергает.

«Вместе мы 4 месяца. Алина не была моей девушкой до проекта. У нас с ней возникли взаимоотношения, симпатия, чувства, но отношений не было. Она не могла меня "отправлять" на проект, потому что сама узнала об этом за небольшой промежуток времени», — заявил Рыбак.

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Между тем жизнь Поляковой последнее время насыщенна событиями. Артистка дала новое интервью, в котором высказалась о культуре в стране и личных отношениях, а также стало известно, что старшая дочь знаменитости попала в больницу с подозрением на аппендицит.