Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 11 марта в интервью «РБК-Украина» заявил, что гражданство на Украине должно быть одно, в противном случае возможны негативные последствия

Как получить гражданство России №13: юрист ответил на вопросы зрителей Украина.ру © Скриншот из видео Украина.ру

«Мое личное мнение — гражданство должно быть одно», — отметил он.

По его словам, у жителей некоторых областей Украины, в частности с запада страны, есть желание получить еще одно гражданство. Однако при легитимизации такого подхода Украина может «получить больше негативных последствий, нежели позитивных».

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства украинцев. Далее правительство должно разработать ряд документов. По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина намерена разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза и другими дружественными государствами. О России речи не идет.