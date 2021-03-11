Переход президента Украины Владимира Зеленского к управлению с помощью указов говорит о переходе к прямой диктатуре. Об этом в своей статье пишет автор Украина.ру Василий Стоякин

По словам автора, переход Зеленского к управлению указами означает не столько даже утрату контроля над легитимными органами власти (по большому счету, он этот контроль сохраняет), сколько то, что ему надоело оглядываться на нормы закона и считаться с кем-то, помимо посольства США.

«То есть это переход к прямой личной диктатуре», — отметил он.

СНБО как «обходная технология» управления государством. Зеленский периода личной диктатуры © president.gov.ua Арсен Аваков.

«В-третьих, это позиция Госдепа, который, судя по всему, выдал Зеленскому карт-бланш на введение диктатуры для осуществления определенных "реформ". Наверняка тут тоже есть какие-то ограничения, но их не знает, пожалуй, и сам Зеленский», — заключил автор.

Подробнее о том, какие решения могут приниматься на заседании СНБО, читайте в статье на сайте Украина.ру.

В четверг, 11 марта, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого, по данным украинских СМИ, может быть принят ряд стратегически важных для государства вопросов, в том числе вопрос ареста одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и запрета Партии Шария.