Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования за введение санкций против оппозиционных телеканалов NewsOne, Zik и «112 Украина», поскольку не было представлено информации о финансировании. Об этом 11 марта он заявил в интервью «РБК-Украина»

Разумков рассказал о разногласиях с Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Тараса Козака принималось в виде письменного опроса.

«Это один из форматов — так называемый письменный опрос. В пакете документов был проект решения, списки лиц, в отношении которых это все вводится, и то постановление Верховной Рады, которое было проголосовано еще в 2018 году. Дополнительной информации не было. Ни позиции СБУ, ни позиции других участников процесса я, к сожалению, не знаю», — заявил Разумков.

Он также добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили по предписанию СБУ.

По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.