Ранее в Казахстане был утвержден национальный план развития страны до 2025 года. В нем определены основные задачи и параметры нового экономического курса республики с учетом последствий пандемии COVID-19, а также прогнозов по мировому рынку нефти.
Иными словами, казахстанцам нужно осуществить то, о чем они постоянно говорят, но так и не делают.
«Не делаем мы это по одной простой причине. Это достаточно неприятно и больно в моменте. Но либо мы рано или поздно сами решим потерпеть эти неприятности и вылечиться от болезни, либо очередной кризис или цепочка кризисов продолжит сажать нас на эту иглу, пока это не станет очевидным», — указал Кусаинов.
С этой точки зрения ни Россия, ни кто-либо извне Казахстану не поможет, должно быть внутреннее политическое решение и внутреннее понимание того, как это будет происходить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.