Для качественного развития казахстанской экономики нужно излечиться от «голландской болезни» и уйти от сырьевой зависимости. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов

Иными словами, казахстанцам нужно осуществить то, о чем они постоянно говорят, но так и не делают.

«Не делаем мы это по одной простой причине. Это достаточно неприятно и больно в моменте. Но либо мы рано или поздно сами решим потерпеть эти неприятности и вылечиться от болезни, либо очередной кризис или цепочка кризисов продолжит сажать нас на эту иглу, пока это не станет очевидным», — указал Кусаинов.

С этой точки зрения ни Россия, ни кто-либо извне Казахстану не поможет, должно быть внутреннее политическое решение и внутреннее понимание того, как это будет происходить, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.