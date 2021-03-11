Сегодня нельзя ставить вопрос о том, что между казахстанской и российской экономиками сегодня существует какое-то противоречие или конкуренция. Об этом рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов в интервью изданию Украина.ру

Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы © Facebook, Айдархан Кусаинов

На самом деле, подчеркнул эксперт, две транзитные страны прекрасно могут сочетаться, и две сырьевые экономики прекрасно могут сочетаться, соответственно в этом нет никаких противоречий.

«Тем более что российская экономика сейчас существенно разворачивается от сырьевой зависимости. По факту она это уже сделала, просто это еще не проявилось», — указал Кусаинов.

Исходя из этого, в вопросе экономического взаимодействия между Россией и Казахстаном все будет хорошо, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.