Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы
Айдархан Кусаинов: Влияние Китая в Казахстане не столь критично, чтоб он отобрал ресурсы
© Facebook, Айдархан Кусаинов
Сегодня некоторые эксперты высказывают предположение, что плодотворному сотрудничеству России и Казахстана может помешать сырьевой характер обеих экономик, которые плохо сочетаются.

На самом деле, подчеркнул эксперт, две транзитные страны прекрасно могут сочетаться, и две сырьевые экономики прекрасно могут сочетаться, соответственно в этом нет никаких противоречий.

«Тем более что российская экономика сейчас существенно разворачивается от сырьевой зависимости. По факту она это уже сделала, просто это еще не проявилось», — указал Кусаинов.

Исходя из этого, в вопросе экономического взаимодействия между Россией и Казахстаном все будет хорошо, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 

 