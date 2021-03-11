Сегодня некоторые эксперты высказывают предположение, что плодотворному сотрудничеству России и Казахстана может помешать сырьевой характер обеих экономик, которые плохо сочетаются.
На самом деле, подчеркнул эксперт, две транзитные страны прекрасно могут сочетаться, и две сырьевые экономики прекрасно могут сочетаться, соответственно в этом нет никаких противоречий.
«Тем более что российская экономика сейчас существенно разворачивается от сырьевой зависимости. По факту она это уже сделала, просто это еще не проявилось», — указал Кусаинов.
Исходя из этого, в вопросе экономического взаимодействия между Россией и Казахстаном все будет хорошо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.