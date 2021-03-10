«Что касается существования телеканала "Дом" и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают "отмывочные конторы", которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов», — заявил Кнырик.
По его словам, пропаганда украинских телеканалов не сказывается на формировании общественного мнения крымчан, прежде всего потому, что зачастую она абсурдна.
Он привел в качестве пример новость о том, что в Крыму «появилось кладбище для умерших от голода людей». Любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это полный бред, подчеркнул Кнырик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее Украина с помощью телеканала «Дом» начала навязывать телезрителям в Крыму и Донбассе положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.