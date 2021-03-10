Украинский пропагандистский телеканал «Дом» и другие подобные проекты в основном предназначены для отмывания отведенных на них средств. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

«Что касается существования телеканала "Дом" и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают "отмывочные конторы", которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов», — заявил Кнырик.

По его словам, пропаганда украинских телеканалов не сказывается на формировании общественного мнения крымчан, прежде всего потому, что зачастую она абсурдна. Теле-«Дом» с химерами, или Как бороться с привидениями © Facebook, Телеканал Дом

Он привел в качестве пример новость о том, что в Крыму «появилось кладбище для умерших от голода людей». Любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это полный бред, подчеркнул Кнырик.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее Украина с помощью телеканала «Дом» начала навязывать телезрителям в Крыму и Донбассе положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.