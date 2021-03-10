России нужно выходить на качественно иной уровень в вопросе донесения информации до жителей стран, находящихся в зоне ее геополитических интересов, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Константин Кнырик: Так называемые "свободные площадки" - инструмент США в идеологической борьбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов

Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где она с помощью имеющегося у нее телеканала «Дом» начала проводить идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.

- Константин, ощущают ли в Крыму воздействие этого телеканала, и насколько оно эффективно?

— Начиная с 2014 года спутниковые сети и интернет-провайдеры не отключали украинские телеканалы. Они все полноценно работали, причем все от слова «совсем», при желании у каждого была возможность их посмотреть. Почему так было сделано? Не знаю. Я бы их отключил. Видимо, или было принято такое решение, или не было технических возможностей.

Как это сказывается на формировании общественного мнения крымчан? Думаю, никак. Потому что когда ты включаешь украинский телеканал или читаешь на серьезных ресурсах новости о том, что в Крыму появилось кладбище для умерших от голода людей, то любой здравомыслящий человек выйдет на улицу и поймет, что это полный бред. Никакого влияния эти пропагандистские процессы оказывать не могут.

Что касается существования телеканала «Дом» и прочих информационных проектов, то по форме и содержанию они больше всего напоминают «отмывочные конторы», которые просто-напросто занимаются освоением нескромных бюджетов. Других функций данного СМИ я, честно говоря, не вижу.

- После воссоединения с Россией крымчане столкнулись с нехваткой воды и массой других бытовых проблем. Кого в этом винит общественное мнение: Украину, Запад или центральную власть?

— Давайте будем объективными. Когда подавляющее большинство крымчан шли на референдум, они шли туда не за коврижками и не за улучшением материального положения. Мы шли туда ради восстановления исторической справедливости.

Понятно, что есть объективные трудности. Но мы понимаем, кем они создаются и какими инструментами. Центральная власть не виновата, что на Украине есть террористические группы, которые подорвали линию электропередачи. Никто не виноват в том, что они (властные структуры Украины — Ред.) дошли до абсурда и перекрыли воду, тем самым подорвав экологическую ситуацию в пока еще своей Херсонской области.

Всем объективно понятно, кто является инициатором подобных процессов. Из этого и формируется отношение украинской власти и к Крыму, и к Донбассу. Нам на это, честно говоря, наплевать, потому что все вопросы, пусть и со своими сложностями, но постепенно решаются.

Например, проблема удорожания продуктов из-за логистики решилась благодаря открытию Крымского моста и железнодорожной ветки. Достаточно сложный вопрос с электричеством тоже был решен. Что касается воды, то вопрос, пусть и с трудностями, но тоже постепенно решается. Поэтому мы уже привыкли обходиться своими силами.

- Нужно ли России подготовить целенаправленный ответ на эту масштабную пропаганду со стороны Украины путем создания своих холдингов?

— Это философский вопрос, его не стоит рассматривать через призму Украины. Потому что сегодня западная пропаганда настолько слетела с катушек, что на это надо отвечать. Нам просто нужно перестать стесняться. А пока только отнекиваемся от этих абсурдных обвинений (Скрипали, «Боинг»). При этом мы говорим о невмешательстве, в то время как на территориях, которые находятся в зоне наших геополитических интересов и внутри нашей страны, ведут наглую пропагандистскую деятельность.

Я думаю, что нам надо создавать своего «Сороса» или даже несколько подобных организаций, которые не были бы аффилированы с государственными органами, но при этом занимались бы благотворительностью и созданием информационных площадок. Нам нужно в принципе перестать стесняться и выходить на качественно иной уровень в вопросе донесения информации. Одного Russia Today откровенно не хватает.

- Думаете, нам позволят создавать свои «фонды Сороса»? Ведь и в домайданной Украине и в Белоруссии по-настоящему пророссийские движения придушивали.

Копатько: Донбассу сейчас нужна безопасность, а не идеология © скриншот видео Украина.ру

- Некоторое время существовала такая формула, что мы категорически осуждаем действия украинской власти, но поддерживаем украинских граждан. На ваш взгляд, нужно ли нам целенаправленно добиваться лояльности тех людей, которые сейчас остались на территории Украины?

— Если учесть, что вся государственная система Украины направлена на физическое и моральное уничтожение тех людей, которые в той или иной степени симпатизируют нашим общим ценностям, конечно же, нам их нужно защищать.

Бороться за симпатии в нынешней ситуации достаточно сложно, потому что 24/7 идет промывание мозгов, и нам пока с чисто технической точки зрения противопоставить этому объективно нечего. Но защищать их всеми доступными способами, наверное, стоит.

В принципе Россия это и делает в Донбассе и по Украине в целом, создавая условия для получения российского гражданства, чтобы люди могли уехать с этой территории тотального беззакония.

- Сейчас в Европе регистрируется российская вакцина Sputnik V. Видимо, так или иначе она попадет и на Украину, несмотря на официальный запрет. Поможет ли она улучшить позиционирование России в обществе и элитах этих стран, или тут возобладает потребительский подход, когда закупили вакцину и можно снова говорить о российской угрозе?

— Однозначно, это имиджевая история, потому что российская вакцина — одна из лучших в мире. Это факт. С точки зрения информационной и пропагандистской деятельности это хорошая тема для создания позитивного образа. Хотя понятно, что есть установка всеми силами ей противодействовать.

На Украине это несильно скажется, потому что все то, что туда попадет из наших вакцин, попадает контрабандным путем и коррупционной составляющей, и попадает к состоятельным людям, которые не готовы рисковать и прививаться сомнительной индийской вакциной. То есть она попадет только к тем, кто готов за нее заплатить. Это определенного рода бизнес, который довольно успешно действует внутри Украины.