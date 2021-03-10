Работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе заблокирована из-за позиции России. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак 9 марта на онлайн-дискуссии «Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год»

По словам Ермака, Россия является стороной конфликта в Донбассе и поэтому не может быть посредником. Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«В последнее время именно по этой причине является заблокированной работа Трехсторонней контактной группы. Заблокирована, не потому что она не собирается. Каждые две недели проводится видеоконференция, и украинская делегация готова работать 24 часа в сутки, и каждый раз присутствуют наши представители», — сказал глава Офиса Зеленского.

Ермак заявил, что республики Донбасса никем не признаны и Украине навязывают диалог на видеоконференциях с ними вместо России.

«Мы против того, чтобы они становились стороной на этих переговорах. Стороной переговоров должна быть Россия, и ей должны все наши партнеры напоминать об этом», — добавил он.

Ранее Ермак заявил, что украинских силовиков якобы специально провоцируют для срыва режима тишины в Донбассе.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.