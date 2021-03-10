По словам Ермака, Россия является стороной конфликта в Донбассе и поэтому не может быть посредником.
«В последнее время именно по этой причине является заблокированной работа Трехсторонней контактной группы. Заблокирована, не потому что она не собирается. Каждые две недели проводится видеоконференция, и украинская делегация готова работать 24 часа в сутки, и каждый раз присутствуют наши представители», — сказал глава Офиса Зеленского.
Ермак заявил, что республики Донбасса никем не признаны и Украине навязывают диалог на видеоконференциях с ними вместо России.
«Мы против того, чтобы они становились стороной на этих переговорах. Стороной переговоров должна быть Россия, и ей должны все наши партнеры напоминать об этом», — добавил он.
Ранее Ермак заявил, что украинских силовиков якобы специально провоцируют для срыва режима тишины в Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.