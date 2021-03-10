Белтелерадиокомпания 9 марта объявила о том, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста» («Голоса места») с песней «Я научу тебя». В тот же день видео появилось на YouTube-канале конкурса и уже успело собрать большое число недовольных комментариев и дизлайков

По данным СМИ, фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик, играл в КВН, на основе которого позже создал движение КЛюЖ (Клуб любителей жизни), а осенью 2020 года в ответ на протесты в стране после выборов президента инициировал создание группы «Галасы ЗМеста».

Евровидение-2021: Россия сделала ставку на таджикскую «Русскую женщину» из ООН © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко.

«Решили показать свое отношение к технологиям цветных революций. Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить cтрану, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными», — цитирует издание УНН YouTube-канал группы.

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Именно позиция белорусских музыкантов, уверены в украинских СМИ, привела к тому, что видео группы, выложенное на официальном канале «Евровидения», набрало рекордное количество дизлайков. На данный момент кнопку «нравится» под роликом нажали 1,7 тысячи человек, «не нравится» — 16 тысяч.

Под видео уже собралось и немалое число комментариев, причем большая часть из них написана на английском языке, со словами поддержки протестующих белорусов.

«Рекорд по числу дизлайков на "Евровидении". К маю, возможно, у этой песни будет более 50 тысяч дизлайков», — говорится в одном из англоязычных комментариев.

В 2021 году «Евровидение» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.