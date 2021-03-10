Украинская группа Go_A, которая будет представлять страну на «Евровидении-2021», представила обновленную версию песни и клипа, с которой поедет на конкурс. Об этом 9 марта сообщил УНИАН

Евровидение-2021: Россия сделала ставку на таджикскую «Русскую женщину» из ООН © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Переделали музыканты и клип, изначально он был снят в апокалиптическом стиле, где люди в костюмах химзащиты водили хоровод. Этот эпизод артисты решили сохранить, а также добавили к ролику еще поездку на устрашающем автомобиле.

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Первый вариант песни и видео к ней граждане страны активно критиковали, называя провальным, многие возлагали надежды на то, что итоговый вариант композиции хоть немного исправит ситуацию, однако и в этот раз без обилия недовольных отзывов не обошлось.

«С этой версией вы не сможете попасть в финал», «С этой вы до финала не дойдете, а первая могла бы выиграть "Евровидение"», «Работа слабая и по режиссуре и по операторской работе», «В 50 должны попасть», «Вы что? Песня вообще потеряла шарм, верните обратно», «Первая версия была магнетичнее, тягучее, по-хорошему "зомбучее", «Куда дели коноплю и девок, которые порвали шубы???» — прокомментировали изменения граждане Украины.

Поклонники группы обратили внимание, что все те слова, за которые музыкантов критиковали в первой версии, в итоговом варианте песни уже не присутствуют, в том числе упоминание растения, из которого производят запрещенные вещества и народные слова.