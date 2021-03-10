Новый виток подорожания яиц ожидается в преддверии Пасхи.
«С учетом логистики и торговой наценки яйцо уже не может стоить дешевле 3,5 грн/шт (9,3 руб. — Ред.). Также начинается весеннее подорожание овощей и фруктов. Они будут стоить меньше, чем год назад, но больше, чем в январе», — рассказал он.
По мнению главы Нацсовета экономического развития Алексея Дорошенко, весной заметно ускорится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.
«Мы увидим весной продолжение январских и февральских процессов. Инфляция за январь и февраль составит не менее 2,5% (в январе было 1,4%), поэтому запланированный годовой показатель инфляции может быть достигнут уже по итогам сентября-октября», — отметил эксперт.
Также на стоимость продуктов может повлиять третья волна пандемии коронавируса и качество урожая, однако точных прогнозов специалисты пока не дают.