На Украине в очередной раз взлетят цены – подорожают мука, макароны, фрукты и яйца. Об этом изданию «Сегодня» на днях рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин

Новый виток подорожания яиц ожидается в преддверии Пасхи.

«С учетом логистики и торговой наценки яйцо уже не может стоить дешевле 3,5 грн/шт (9,3 руб. — Ред.). Также начинается весеннее подорожание овощей и фруктов. Они будут стоить меньше, чем год назад, но больше, чем в январе», — рассказал он.

Запасы гречки на Украине резко уменьшились, а цена выросла © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк Алексея Дорошенко, весной заметно ускорится рост цен на муку, макароны, хлебобулочные изделия, крупы, сахар и подсолнечное масло.

«Мы увидим весной продолжение январских и февральских процессов. Инфляция за январь и февраль составит не менее 2,5% (в январе было 1,4%), поэтому запланированный годовой показатель инфляции может быть достигнут уже по итогам сентября-октября», — отметил эксперт.

Также на стоимость продуктов может повлиять третья волна пандемии коронавируса и качество урожая, однако точных прогнозов специалисты пока не дают.