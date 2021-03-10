Украинский астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года и выяснил, что одному из знаков зодиака в этом месяце будет сопутствовать удача в приобретении недвижимости. Кому именно повезет, специалист рассказал «Главреду» 10 марта

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«Последние десять дней марта будут для Козерога весьма плодотворными, особенно в плане деловых встреч, партнерских взаимоотношений и обращения в суд», — добавил Влад Росс.

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Другие астрологи спрогнозировали для представителей этого знака обилие работы в марте и большое количество перемен.