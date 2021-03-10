Оказалось, что главным везунчиком марта станут Козероги, им в этот период стоит заняться своим продвижением, а во второй половине марта стоит подумать и об организации своего дела, а возможно, и о покупке недвижимого имущества.
«Последние десять дней марта будут для Козерога весьма плодотворными, особенно в плане деловых встреч, партнерских взаимоотношений и обращения в суд», — добавил Влад Росс.
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Другие астрологи спрогнозировали для представителей этого знака обилие работы в марте и большое количество перемен.