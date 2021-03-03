Украинский астролог Влад Росс составил гороскоп на март 2021 года и рассказал, что в этом месяце не стоит покупать бытовую технику. Что именно произойдет, если не последовать его совету, специалист по предсказаниям ответил «Главреду» 3 марта

Росс заявил, что особо опасные дни для покупки техники 3, 4 и 29, 31 марта. По его мнению, купленные в этот день товары будут воспламеняться и ломаться.

Третий Майдан: астролог сказала, к чему готовиться украинцам © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Не упустите наиболее благоприятный момент для приобретения "железного коня"», — сказал астролог.

После 4 марта можно приобрести также новые гаджеты и другие технические новинки.

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По мнению другого астролога Василисы Володиной, самым напряженным в текущем марте станет период с 18-го по 28-е число. В это время, считает она, будет велика угроза травм.