Росс заявил, что особо опасные дни для покупки техники 3, 4 и 29, 31 марта. По его мнению, купленные в этот день товары будут воспламеняться и ломаться.
А вот после 4 марта, по мнению Влада Росса, наступит самое позитивное время для покупки автомобиля.
«Не упустите наиболее благоприятный момент для приобретения "железного коня"», — сказал астролог.
После 4 марта можно приобрести также новые гаджеты и другие технические новинки.
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По мнению другого астролога Василисы Володиной, самым напряженным в текущем марте станет период с 18-го по 28-е число. В это время, считает она, будет велика угроза травм.