Президент США Джо Байден более, чем его предшественник Дональд Трамп заинтересован в уничтожении России, сказал публицист Анатолий Васерман в интервью Украина.ру

По его мнению, нынешний киевский режим используется США в качестве инструмента для уничтожения РФ.

«Байден значительно больше Трампа заинтересован в уничтожении России. И та часть России, которая называется Украиной, — самый удобный инструмент для такого уничтожения», — сказал Вассерман.

Диктатура Байдена возвращается. Украинские политики ждут с нетерпением © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Именно это делают с помощью польской фальшивки «Украина — не Россия» американские кураторы Киева, подчеркнул Вассерман.

С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.