По его мнению, нынешний киевский режим используется США в качестве инструмента для уничтожения РФ.
«Байден значительно больше Трампа заинтересован в уничтожении России. И та часть России, которая называется Украиной, — самый удобный инструмент для такого уничтожения», — сказал Вассерман.
Он отметил, что русских в бою никто не может одолеть, и единственный способ их сокрушить — заставить драться между собой.
Именно это делают с помощью польской фальшивки «Украина — не Россия» американские кураторы Киева, подчеркнул Вассерман.
С полным текстом его интервью можно ознакомиться здесь.