Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».
- Анатолий Александрович, речь идет о каких-то новых провокациях, или украинская сторона всегда себя так ведет?
— Я думаю, что помимо всего прочего тут дело именно в изменениях обстоятельств. Конкретно изменилось одно обстоятельство — в Соединенных Государствах Америки (СГА) назначили президентом Байдена. Трампа, который победил в реальном голосовании, завалили вбросами. Это было вполне очевидно, но это велено забыть.
Так вот Байден значительно больше Трампа заинтересован в уничтожении России. И та часть России, которая называется Украиной, — самый удобный инструмент для такого уничтожения. Не секрет, что русских в бою никто не может одолеть, и единственный способ сокрушить русских — заставить их драться между собой, что и делают с помощью польской фальшивки «Украина — не Россия».
И теперь, когда власть захватила группировка, добивающаяся унификаторской глобализации (глобализация сама по себе — дело во многих отношениях полезная и целесообразная, но она полезна и целесообразна, когда открывает каждому производителю доступ ко всем желаниям потребителей, а каждому потребителю — доступ ко всем производителям, я об этом писал еще лет 20 назад), взят курс на всеобщую унификацию и подавление всякого разнообразия.
А русская цивилизация не просто одна из 10 существующих в мире цивилизаций. Так уж исторически сложилось, что именно русская цивилизация оказывается самым мощным препятствием на пути унификаторов. Это не первая в истории такая попытка и не последняя.
И эти глобальные тенденции проявились в том что новая команда, пришедшая к власти в СГА, считает именно русскую цивилизацию главным своим врагом, подлежащим уничтожению. И одно из средств этого уничтожения — провоцирование войны внутри русского большинства граждан Украины и попытки превратить это большинство в нечто антирусское. И обострение на Донбассе — неизбежное и заранее спрогнозированное специалистами следствие назначения Байдена президентом СГА.
- Сейчас приходится слышать, что украинская сторона не пойдет на силовой захват Донбасса, потому что это приведет к гибели ее армии, что не выгодно Америке. Так ли это?
— Неизвестно. Но вообще англосаксонская цивилизация известна тем, что всегда готова сражаться до последней капли крови своих союзников. Для них союзники — это расходный материал. Сколько его надо израсходовать, определяется текущими обстоятельствами, зачастую совершенно неожиданными. Поэтому я бы на месте Зеленского не зарекался от того, что завтра американцы потребуют от него торжественно повеситься на монументе «Украина» на площади Независимости.
- Почему в 2014 году остановили наступление ополченцев на Харьков и Мариуполь, и могло ли это решить все проблемы, связанные с сегодняшним кризисом?
— Нет, не могло. У ополченцев на тот момент могли бы быть силы для взятия этих ключевых мест, но не было сил для их удержания. В тот же Мариуполь ополченцы могли прорваться, но этот прорыв был бы в настолько узкой полосе вдоль берега Азовского моря, что, если бы в украинской армии нашелся мало-мальски грамотный капитан или майор, знакомый хотя бы с основами военного дела, он бы ударом во фланг отрезал ополченцев в Мариуполе.
А без снабжения и боепитания они довольно скоро стали бы жертвой даже нацистских отморозков, абсолютно воевать не умеющих. Их бы просто задавили и завалили. И это произошло бы так быстро, что ополченцы не успели бы мобилизовать сочувствующих им жителей Мариуполя. Поэтому такой прорыв был бы красив, но технически вряд ли возможен.
- Еще сейчас приходится слышать залихватские заявления, что если ВСУ рискнут идти на Донбасс, то российская армия дойдет чуть ли не до Киева. Хватит ли у нее на это духу?
— Не знаю. Это зависит от множества обстоятельств. В 2014 году РФ удержало от действий на территории другой российской республики не опасение каких-то санкций извне. Было понятно, что давить будут в любом случае. Проблема заключалась в том, что массовое сознание граждан Украины было наполнено пропагандой того, что в Евросоюзе им было медом намазано.
Если бы РФ вмешалась в ход событий, то добрая половина граждан Украины до сих пор бы была уверена в том, что клятые москали оторвали ее от щедрой европейской кормушки. На самом деле картина прямо противоположная. Европа использует Украину не для того, чтобы ею накормить, а для того, чтобы самой ею накормиться. Украина стала лакомым блюдом на европейском обеденном столе.
Тогда на Украине практически никто не ожидал такого. Это значит, что в случае вмешательства РФ, скорее всего, на Украине нашлись бы десятки миллионов недовольных этим вмешательством и сотни тысяч желающих отомстить за него. Была бы по меньшей мере волна террора. Причем учитывая, что украинцев от русских ни под каким микроскопом не отличить, бороться с этой волной террора было бы крайне сложно.
Так вот сейчас украинцы по большей части уже разобрались, зачем они понадобились Евросоюзу. Этого препятствия для вмешательства РФ уже нет. Есть ли другие препятствия? Не знаю.
- Вы в предыдущих интервью касательно будущего Донбасса говорили, что он может легко интегрироваться в российскую экономику за счет восстановления прежних связей с Ростовской областью. Но есть и противоположный аргумент, который говорит о том, что за 30 лет Донбасс стал частью украинской экономики, конкурирующей с российской, и что интегрировать его не так-то просто. Как устранить эти противоречия?
— Донбасс — это действительно три области: Донецкая, Луганская и Ростовская. И действительно в рамках единого Донбасса хозяйство было единым еще с имперских времен, осталось таковым в советское время и в значительной степени остается им во времена постсоветские. Отрасли, работающие в этих трех областях, не конкурируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, причем по сей день.
Украине Донбасс нужен в значительно меньшей степени. В постсоветское время значительная часть отраслей производства Украины в других регионах, взаимодействующих с Донбассом, практически уничтожена. Сейчас продукция Донбасса на Запад идет по большей части не на Украину, а через Украину на экспорт. Так что степень интеграции Донбасса с остальной Украиной за постсоветское время сократилась.
Исходя из этого, препятствий для вхождения Донбасса в состав России меньше, чем препятствий для его оставления в составе Украины.