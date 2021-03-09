Он подчеркнул, что помощь регулярной армии РФ в возможном военном конфликте с киевским режимом не потребуется.
«С 2014 года мы создали крепкие, боеспособные вооруженные силы. Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией», — сказал Пушилин.
В Конституции ДНР указывается, что «территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования».
В момент создания ДНР после референдума 2014 года границы республики совпадали с Донецкой областью, существенная часть которой сейчас подконтрольна Киеву.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.