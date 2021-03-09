Вооруженные силы Донецкой Народной Республики (ДНР) готовы не только остановить наступление Вооруженных сил Украины, но и отбросить войска киевского режима за пределы границ Донецкой области, сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру 6 марта

Он подчеркнул, что помощь регулярной армии РФ в возможном военном конфликте с киевским режимом не потребуется.

«С 2014 года мы создали крепкие, боеспособные вооруженные силы. Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией», — сказал Пушилин.

Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В момент создания ДНР после референдума 2014 года границы республики совпадали с Донецкой областью, существенная часть которой сейчас подконтрольна Киеву.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.